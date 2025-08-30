È stata svelata la Lancia d’Oro dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel cinquecentenario della nascita. Il bozzetto, firmato da Francesco Benincasa, è stato trasformato in scultura dal maestro Francesco Conti, raffigurando leggio, organo, spartito e l’immagine del compositore.
Il sindaco Ghinelli ha sottolineato il legame tra Arezzo e Palestrina, mentre Paolo Bertini e lo sponsor Consorzio Centro Arezzo hanno ribadito il valore culturale e identitario della Giostra.
I rettori dei quartieri hanno espresso apprezzamento per l’opera e ringraziato il sindaco. La Consulta ha inoltre annunciato la ristampa dei tabelloni del Buratto, corretti nelle misure tecniche, già in uso dal 1° settembre.
148ª Giostra del Saracino: la Lancia d’Oro si svela in foto
La cerimonia che anticipa la sfida in Piazza Grande raccontata attraverso gli scatti più significativi
