Grave incidente sulla SR69 a Pratantico: uomo di 42 anni trasportato in elisoccorso alle Scotte

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.28, si è verificato un grave incidente stradale sulla SR69, all’altezza del ponte di Pratantico. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: vigili del fuoco, polizia municipale, automedica di Arezzo, mezzo infermierizzato di Arezzo, Misericordia e Croce Bianca di Arezzo, oltre all’elisoccorso Pegaso 1.

Un uomo di 42 anni, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in codice 3 con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena.