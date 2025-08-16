Incidente tra auto e moto sulla SP327 a Marciano della Chiana: due giovani feriti, uno in codice 3

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.57, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto lungo la Strada Provinciale 327 a Marciano della Chiana.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso: l’ambulanza India Anpas di Foiano della Chiana, l’India della Croce Bianca di Monte San Savino, l’elisoccorso Pegaso 1, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Nell’incidente sono rimasti feriti un minore, trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo, e un 18enne che, a causa delle condizioni più gravi, è stato trasferito in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Careggi di Firenze.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.