25.1 C
Comune di Arezzo
sabato, Agosto 16, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente tra auto e moto sulla SP327 a Marciano della Chiana: due...

Incidente tra auto e moto sulla SP327 a Marciano della Chiana: due giovani feriti, uno in codice 3

Scontro nel tardo pomeriggio sulla SP327, intervento dell’elisoccorso e due giovani ricoverati ad Arezzo e Firenze

Redazione
By Redazione

-

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.57, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto lungo la Strada Provinciale 327 a Marciano della Chiana.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso: l’ambulanza India Anpas di Foiano della Chiana, l’India della Croce Bianca di Monte San Savino, l’elisoccorso Pegaso 1, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Nell’incidente sono rimasti feriti un minore, trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo, e un 18enne che, a causa delle condizioni più gravi, è stato trasferito in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Careggi di Firenze.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Articoli correlati:

Incidente stradale in via Tarlati: minore trasportato al San Donato Pedone investito a San Giovanni Valdarno: intervento del 118 Due incidenti stradali nella serata di ieri: feriti un 47enne e un 51enne Incidente a Camucia: auto si ribalta, conducente estratto dai Vigili del Fuoco Incidente notturno sulla Grosseto-Fano: cinque feriti trasportati in ospedale Incidente notturno a San Zeno: ferito un 23enne Incidente tra due auto a Lucignano: cinque feriti, interviene anche l’elisoccorso Incidente in A1 al km 358: ferito un 64enne, trasportato alla Gruccia

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, furto al ristorante dell’Hotel Piero della Francesca: ladro forza gli infissi e porta via la cassa
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024