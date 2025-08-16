Arezzo, furto al ristorante dell’Hotel Piero della Francesca: ladro forza gli infissi e porta via la cassa

Furto nella notte al Ristorante Pizzeria 129 dell’Hotel Piero della Francesca, in via Romana. Poco dopo le 22.40 un uomo si è introdotto nei locali, danneggiando gli infissi e trafugando il contenuto della cassa.
La titolare, Isabella Macrì, ha denunciato l’episodio pubblicando sui social le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono il ladro in azione. Oltre ai danni materiali, Macrì ha parlato di “brutta sensazione di violenza privata” subita in un’attività aperta 24 ore su 24.
Il post diffuso dalla titolare si chiude con un messaggio diretto: “Tolleranza zero”.
Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.