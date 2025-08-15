Cervo precipita nel locale di un ristorante a Camaldoli: salvato dai Vigili del Fuoco

Questa mattina, in località Camaldoli, nel comune di Poppi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena sono intervenuti per un salvataggio insolito. Un cervo adulto, dopo aver sfondato la copertura di un locale adiacente a un ristorante, era rimasto incastrato all’interno, impossibilitato a uscire. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri Forestali di Badia Prataglia e la veterinaria del servizio di Recupero Fauna Selvatica.

L’animale è stato sedato in sicurezza, estratto dai Vigili del Fuoco e caricato su un pickup. Dopo un controllo per verificarne le condizioni di salute, il cervo è stato liberato in una zona boschiva protetta del parco, tornando così al suo habitat naturale.