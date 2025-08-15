32.4 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 15, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaCervo precipita nel locale di un ristorante a Camaldoli: salvato dai Vigili...

Cervo precipita nel locale di un ristorante a Camaldoli: salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e veterinaria per liberare l’animale rimasto intrappolato

Redazione
By Redazione

-

Questa mattina, in località Camaldoli, nel comune di Poppi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena sono intervenuti per un salvataggio insolito. Un cervo adulto, dopo aver sfondato la copertura di un locale adiacente a un ristorante, era rimasto incastrato all’interno, impossibilitato a uscire. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri Forestali di Badia Prataglia e la veterinaria del servizio di Recupero Fauna Selvatica.
L’animale è stato sedato in sicurezza, estratto dai Vigili del Fuoco e caricato su un pickup. Dopo un controllo per verificarne le condizioni di salute, il cervo è stato liberato in una zona boschiva protetta del parco, tornando così al suo habitat naturale.

Articoli correlati:

Arresto cardiaco a Bucine: 53enne salvato in extremis dal 118 di Arezzo Bibbiena, cuccioli di gatto abbandonati nel cassonetto: salvati in tempo da un passante Cane smarrito sull’A1 salvato dalla Polizia: lieto fine per Jane nella notte di pioggia West Nile, primo caso in Toscana: donna di 85 anni ricoverata ad Arezzo Incidente sulla SR69 a Pergine Valdarno: auto e autocarro a metano coinvolti, due feriti in ospedale Terrore ad Arezzo: 55enne attende l’ex compagna fuori dal lavoro con una pistola, arrestato Tumulazioni di Fabio Fioroni e Carla Bazzani: decisione straordinaria del Comune Allarme Legionella in una Rsa di Cortona: anziana ricoverata, ma non è in pericolo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Buon Ferragosto
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024