Controlli straordinari in centro: la Polizia rafforza la presenza ad Arezzo

Continuano anche in estate i controlli straordinari della Polizia di Stato nelle aree sensibili del centro cittadino, in linea con quanto stabilito dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze hanno passato al setaccio zone strategiche come la stazione, piazza della Repubblica, i giardini Porcinai, Campo di Marte e Saione. Sono state identificate 69 persone, di cui 27 straniere, con particolare attenzione agli avventori di locali come il McDonald’s della stazione e la sala scommesse di viale Michelangelo.

Nessuna irregolarità riscontrata, ma l’obiettivo resta chiaro: presidiare costantemente il territorio per prevenire e contrastare fenomeni di devianza giovanile e spaccio di droga. La presenza visibile – e in borghese – degli agenti resta una priorità per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.