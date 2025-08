Arezzo, bomba d’acqua sulla Fiera Antiquaria: turisti in fuga, banchi travolti e danni per migliaia di euro

La Fiera Antiquaria, è stata travolta stamani da un violento nubifragio che ha trasformato il centro storico in un fiume di acqua e fango. In pochi minuti, una bomba d’acqua e grandine ha mandato in tilt la manifestazione e la viabilità, con espositori in fuga e danni ingenti alle strutture.

La domenica si annunciava come una giornata record dopo il successo di sabato, quando oltre 20.000 visitatori avevano affollato banchi e vie del centro. Ma verso le 11:30 il maltempo si è abbattuto sulla città con una furia inaspettata: venti forti, pioggia torrenziale e chicchi di grandine hanno travolto gazebo, ombrelloni e, soprattutto, le merci più delicate come libri antichi e stampe.

Gli espositori hanno tentato il tutto per tutto: alcuni si sono lanciati a piedi nudi nell’acqua per salvare ciò che potevano, altri si sono aggrappati agli ombrelloni per non farseli portare via dal forte vento.o

Credits video: Angelo Bianconi