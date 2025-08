La Macchina del Flitte: l’antenato del lanciafiamme… anti-zanzare

Non fatevi ingannare dal nome: la Macchina del Flitte non era un’auto di lusso e nemmeno un abito da matrimonio, ma un piccolo aggeggio volante (più nella fantasia dei bambini che nella realtà), con cui si sparava il mitico — e ora proibitissimo — DDT.

A vederlo, sembrava un aereomodello fatto male: carlinga simile a una pompa da bici e, al posto delle ali, serbatoi di tutte le forme — botticelle, cilindri, ciotole — dove stava l’insetticida.

Ovviamente, i grandi cercavano di tenerlo fuori dalla portata dei ragazzi, ma figurarsi: per noi era l’unica pistola ad acqua esistente (le SuperSoaker ancora dovevano nascere). Peccato che al posto dell’acqua nebulizzasse un insetticida cancerogeno che oggi farebbe scattare l’allarme chimico.

Va detto però che il DDT ha avuto il merito di spazzare via la malaria in Europa già nei primi anni ’50. Dopo di che, a spazzare via eravamo noi: con tosse, occhi rossi e qualche futuro problema di salute.

Io, all’epoca, ero già un piccolo ingegnere di scoppietti*.

Sapevo rimettere in funzione il pompante dello stantuffo con mastice e camere d’aria vecchie, mentre la tanica del DDT — con la classica etichetta della “morte secca” — rimaneva chiusa nel “grande armadio delle cose pericolose”. Ma a noi bastava farla funzionare per giocare alla guerra chimica di quartiere.

* Scoppietti: armi di precisione dell’epoca, ricavati da rami di sambuco svuotati, durati e incisi come piccoli fucili. Il proiettile? Olive o bacche di alloro (le famose “avere”), sparate con una bacchetta di sanguinella e una nappa ben bagnata di saliva per creare la giusta aderenza.

Risultato: colpi da 6 metri e “roselle” dolorose sui nemici, molto prima dell’avvento dei paintball.