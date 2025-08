Fiera Antiquaria d’agosto: il racconto per immagini di Felice Rogialli

Ogni prima domenica del mese, la Fiera Antiquaria trasforma il centro storico in un museo a cielo aperto, dove il passato rivive tra oggetti d’arte, mobili antichi e curiosità d’altri tempi. In questa edizione di agosto, Felice Rogialli ci guida con il suo obiettivo in un percorso fatto di atmosfere, gesti e sguardi che raccontano l’anima autentica della fiera. Una galleria di immagini che cattura non solo gli oggetti esposti, ma soprattutto le storie che si intrecciano tra espositori, collezionisti e semplici visitatori.