Arezzo, finalmente si ricomincia! Che spettacolo a Rigutino!

(E intanto Cianci è dato all’82,3%: tifosi con il fiato sospeso!)

Dopo due giorni di meritato riposo, il nostro Cavallino è tornato a correre a Rigutino, con una cinquantina di cuori amaranto sugli spalti a far sentire il loro calore. Gli allenamenti sono iniziati alle 18, tutti presenti tranne Concetti (gestione carichi), ma occhio all’ultimissimo arrivo: Meli, fisico da corazziere, che ha cominciato subito a macinare giri di campo per farsi trovare pronto.

La seduta è partita con esercitazioni sulle ripartenze improvvise dal portiere e subito si sono visti lampi di bel calcio: Del Col sulla fascia un treno, Pattarello sempre vivo, Iaccarino con tocchi di classe e un Chierico in forma smagliante. I “soliti noti” Guccione e Dezi danno sempre garanzie, mentre Tavernelli e Varela spaccano il campo con le loro accelerate.

Ma attenzione, perché le difese non sono state a guardare: Arena e Gigli da una parte, Chiosa e Gilli dall’altra, hanno fatto muro! Impossibile passarli.

A quel punto si è alzato il ritmo con una partitella vera a mezzo campo: cinque gol, uno annullato, ma la notizia vera è che Mister Bucchi avrà un bel problema… questo Arezzo ha due squadre titolari! La qualità è altissima, tutti pronti a dare battaglia. Con le rose allargate a sedici uomini, ci sarà da divertirsi e Mister Bucchi avrà il compito più difficile: scegliere chi far partire dall’inizio.

Prossime amichevoli in vista: dopo quella “oscurata” contro la Primavera della Fiorentina, si scenderà in campo contro l’Anghiari (senza il loro portiere “televisivo”) e poi contro la Lodigiani. E non dimentichiamoci la tanto attesa presentazione ufficiale della squadra allo stadio, che si preannuncia da brividi.

E per chiudere col botto: Trombini ha parato due rigori in allenamento, uno a Pattarello e l’altro a Ravasio! Una saracinesca!

Ultima bomba di mercato: Cianci dato all’82,3% vicino all’Arezzo… sarà la volta buona? Lo scopriremo presto!

Foto: S.S. Arezzo