Terre in Festival 2025: dal 31 luglio al 4 settembre

Un festival diffuso di teatro e cultura nella Valtiberina Toscana

Un’estate di arte, natura e partecipazione tra borghi, piazze e paesaggi della vallata

Laboratori Permanenti torna con TERRE IN FESTIVAL, un progetto culturale diffuso che attraversa la Valtiberina Toscana e coinvolge i comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Badia Tedalda e Anghiari. Un festival che intreccia tradizione e contemporaneità, teatro e natura, grandi interpreti e giovani promesse, regalando al pubblico un’esperienza artistica coinvolgente e multisensoriale.

Terre in Festival conferma il suo ruolo come catalizzatore di vitalità culturale, con prime nazionali, residenze artistiche, laboratori, escursioni e spettacoli immersivi in contesti naturali e urbani unici.

PROGRAMMA IN BREVE

31 luglio – Pieve Santo Stefano

È TUTTO SBAGLIATO, È TUTTO DA RIFARE!

Omaggio teatrale a Gino Bartali – Teatri d’Imbarco – Prima Nazionale

1 agosto – Sansepolcro/Anghiari

In giro per Terre In Festival: Giro del Lago di Montedoglio in bici

Replica dello spettacolo Bartali – Caprese Michelangelo, Giardino Casa Michelangelo

6 agosto – Monterchi

RADIO MAIGRET – da Simenon – Settimo Cielo

8 agosto – Sansepolcro, loc. Montagna

LE CASE DEL MALCONTENTO – Atto Due/Murmuris

Spettacolo site-specific + Apericena Ristoro Calisti

13 agosto – Sansepolcro

CORRISPONDENZA – La pagina più bella del mondo

Lettere d’amore tra Virginia Woolf e Vita Sackville West

Escursione notturna: Anello di Montecasale

16 agosto – Sansepolcro

UMANI – da e per Francesco Romiti – Chille de la Balanza

17 agosto – Badia Tedalda

Replica: RADIO MAIGRET

Escursione: Alpe della Luna + bagno nel Presalino

23 agosto – Sansepolcro

OSPITI – Il Teatro delle Donne

24 agosto – Monterchi

Laboratorio gratuito: Costruzione Marionette secondo Paul Klee

Prima Nazionale: HO INVENTATO UNA MACCHINA PER CINGUETTARE – Settimo Cielo

26 agosto – Sestino

Prima Nazionale: DEVE CADERE UN PO’ DI PIOGGIA – Portraits on Stage 2024

24–28 agosto – Sansepolcro

Laboratorio di alta formazione: LE EUMENIDI diretto da Nikos Goudunakis

28 agosto – Sansepolcro

Prima Nazionale: LE EUMENIDI – coproduzione Laboratori Permanenti / Arti e Mestieri

29 agosto – Anghiari (Castello di Sorci)

Conferenza spettacolo: IL TABARRO DI PUCCINI – a cura di Michele Casini

Escursione: Castello di Montauto e Riserva Monti Rognosi

30 agosto – Sestino

COSIMO I E VASARI – L’IDEA DI TOSCANA – Laboratori Permanenti

Escursione: Anello del Sasso di Simone

31 agosto – Pieve Santo Stefano

VENDITORI DI ANIME – Seven Cults

Escursione: Gualanciole e Poggio Tre Vescovi

4 settembre – Monterchi (Teatro Comunale)

OVERDOSE – Sathya Nardelli/Nicholas Turba – Portraits on Stage 2024

Escursione: Anello dell’Omo Salvatico

IN GIRO PER TERRE IN FESTIVAL

Turismo culturale tra escursioni ed esperienze teatrali

Percorsi guidati a piedi o in bici per scoprire le meraviglie naturalistiche e storiche della Valtiberina. In collaborazione con Il Circolo degli Esploratori di Sansepolcro.

👉 Pacchetto escursione + spettacolo: € 25

BIGLIETTI

🎫 Intero: € 13,00

🎫 Ridotto: € 10,00 (under 25, over 65, Soci UniCoop, Amici della Musica, CSMV)

🎟️ Card 4 spettacoli: € 44,00

🍷 Spettacolo + Apericena (8 agosto): € 33,00

📲 Prenotazioni:

Tel/WhatsApp: 379 1253567 (Lun–Ven, 9.00–13.00)

Email: info@laboratoripermanenti.com

Online: oooh.events

📍 Prevendita dal 22 luglio presso:

Spazio Campaccio – Sansepolcro, Largo Mons. Di Liegro (Lun–Ven, 9.00–13.00)

Ufficio Turistico Sansepolcro – Piazza Torre di Berta 17

Tel. 0575 740536 – WhatsApp 353 3983814