Incidente con mezzo agricolo a Sovorniano: uomo soccorso dai Vigili del Fuoco e 118

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per un soccorso a persona in località Sovorniano, nel comune di Subbiano. Un uomo, mentre era impegnato in lavori agricoli, si è ribaltato con il mezzo su cui stava operando, venendo sbalzato all’esterno.

Sul posto è giunto l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, dal quale si sono calati gli elisoccorritori insieme al personale sanitario. L’uomo, dopo essere stato raggiunto e immobilizzato in sicurezza, è stato affidato al personale del 118 per il trasporto e le cure necessarie.

in aggiornamento