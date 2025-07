Dimentica le chiavi e tenta di rientrare: uomo precipita dal secondo piano in centro ad Arezzo

Un tentativo improvvisato di rientrare in casa si è trasformato in un grave incidente: un uomo di 57 anni è precipitato dal secondo piano di un condominio, nel cuore di Arezzo, dopo aver cercato di raggiungere una finestra per recuperare le chiavi dimenticate.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì 10 luglio in via della Società Operaia, a pochi passi dalla centralissima piazza San Jacopo. L’uomo, accortosi di aver dimenticato le chiavi dentro casa, ha tentato di risalire arrampicandosi fino a un finestrone rimasto aperto. Mentre cercava di raggiungere il balcone, si è però sbilanciato, precipitando nel vuoto da un’altezza di circa sei metri e impattando violentemente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti con un’ambulanza della Misericordia di Arezzo. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato. Nella caduta avrebbe riportato traumi e lesioni di una certa gravità, ma non risulterebbe in pericolo di vita.