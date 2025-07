Arezzo, piazza Guido Monaco: “pelo d’arte” all’ora dell’aperitivo

Breaking news: mentre le zanzare fanno straordinari e i vigili urbani stanno in modalità screensaver, un signore ha deciso che la muta di pelle è out e il nudo è trendy. 20:30 spaccate di mercoledì 2 luglio: lui si spoglia, si stende e inaugura il . Baristi in crisi, clienti a metà fra l’happy hour e l’horror vacui, turisti convinti d’aver prenotato su OnlyFans Travel Edition.

L’ARRAP… ehm, L’ARRAPPO DELLA PIAZZA

Commercianti esasperati: «Siamo stufi, più che una piazza sembra il backstage di Survivor. Promesse tante, decoro zero».

Presidio della Municipale: presente in foto ma assente di spirito, tipo poster di Che Guevara nei licei. A che serve? Costa più del caffè bio, ma garantisce il degrado .

PROPOSTE OSCENE (MA MENO OSCENE DI COSÌ)

Trasformare il presidio in wc autopulente: tanto l’odore di pipì c’è già, almeno diventa ufficiale. Restaurare le vecchie latrine di piazza Libertà: patrimonio Unesco del sollievo. Sindaco “Lucertola”: il rettile avvistato più spesso del vero sindaco; perlomeno lui mangia insetti, non bilanci pubblici. Piazza a spicchi & franchising multietnico: ci sarà pure un capopopolo con carisma da vendere; dategli la delega a “Disciplina Ubriachezza & Affini”. Eventi settimanali coi disagiati: concerti, tornei di briscola, corsi anti-sbronza. Pagati con i soldi risparmiati su bandi fantascientifici tipo “Microzonazione Sismica del Mojito”.

TELECAMERE? SÌ, MA PURE TESTE PENSANTI!

Installare altre videocamere per riprendere lo stesso tizio che esce dal tribunale due giorni dopo è sport estremo. Quei soldi metteteli in alfabetizzazione civica: stranieri, italiani, marziani… tutti al corso “Come vivere in piazza senza sculettare nudi sul porfido”.

CONCLUSIONE (CHE NON È UN LIETO FINE)

Finché la città resterà un reality senza regia, il prossimo trend sarà il nudo integrale in rotatoria. Ma tranquilli: la Municipale lo guarderà in full HD dal monitor climatizzato.

Buona visione, Arezzo. E ricordate: se volete farvi notare, toglietevi tutto o — follia pura — mettetevi a lavorare per davvero.