Valdarno Jazz 2025: quattro concerti d’autore tra Firenze e Arezzo, con Steve Coleman come ospite d’eccezione

Dal 15 luglio al 12 agosto torna la storica rassegna con grandi nomi del jazz internazionale e progetti originali italiani.

Firenze, 1 luglio 2025 – Il jazz torna protagonista dell’estate toscana con l’edizione 2025 di Valdarno Jazz, la storica rassegna che animerà i comuni tra Firenze e Arezzo dal 15 luglio al 12 agosto. Quattro appuntamenti imperdibili tra musicisti di fama mondiale e nuove formazioni nate per l’occasione. Ospite speciale dell’edizione, Steve Coleman, autentica leggenda della scena jazz statunitense, con il suo inconfondibile approccio che mescola jazz, ritmi africani, matematica e filosofia.

Accanto a lui, tre progetti italiani che puntano su ricerca, contaminazione e improvvisazione: il trio “Blending the Unconventional”, il “Collective Jazz Quintet”, nato da un’idea del contrabbassista Gianmarco Scaglia e del batterista Giovanni Paolo Liguori, e l’“Opus Magnum Jazz Group”, guidato da Ettore Fioravanti e Marco Colonna.

Valdarno Jazz è promosso con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, dei comuni di San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Figline Incisa Valdarno, in collaborazione con l’Associazione Music Pool.

Il programma in dettaglio

Martedì 15 luglio, ore 21:30 – Piazza Masaccio, San Giovanni Valdarno (AR)

Steve Coleman and Five Elements

In apertura della rassegna, Steve Coleman porta sul palco la sua storica formazione, i Five Elements: una band votata all’interazione ritmica e melodica continua, dove ogni musicista – Jonathan Fin (tromba), Rich Brown (basso), Sean Rickman (batteria) – contribuisce a plasmare il suono in tempo reale. Una vera e propria esperienza collettiva e immersiva nella musica della diaspora africana.

Ingresso: € 18 intero / € 16 ridotto

Mercoledì 6 agosto, ore 21:30 – Corte del Museo, Loro Ciuffenna (AR)

Blending the Unconventional

Un trio che nasce dall’incontro tra tre percorsi musicali diversi ma complementari: Walter Calloni (batteria), Simone Gubbiotti (chitarra) e Gianmarco Scaglia (contrabbasso). Il progetto esplora una musica senza confini e preconcetti, fondendo composizioni originali e standard reinterpretati, in un dialogo aperto all’imprevisto.

Ingresso libero

Giovedì 7 agosto, ore 21:30 – Piazza Liberazione, Terranuova Bracciolini (AR)

Collective Jazz Quintet

Formazione ideata da Liguori e Scaglia, con Andrea Glockner (trombone), Giovanni Benvenuti (sax) e Santiago Fernandez (piano). Un quintetto che esalta l’improvvisazione e la comunicazione istintiva tra i musicisti, per un concerto che si muove tra struttura e libertà, in continua evoluzione.

Ingresso libero

Martedì 12 agosto, ore 21:30 – Arena Teatro Garibaldi, Figline (FI)

Opus Magnum Jazz Group

Il gran finale è affidato al gruppo capitanato da Ettore Fioravanti (batteria) e Marco Colonna (sax), con Igor Legari (contrabbasso) e Andrea Biondi (vibrafono). Un laboratorio sonoro in cui tutto può essere trasformato: tradizione, musica popolare, jazz, rock, suggestioni classiche e africane. Libertà espressiva e interazione sono le parole chiave di un progetto aperto all’esplorazione e alla reinvenzione.

Ingresso: € 5 intero / € 3 ridotto

Contatti e informazioni

valdarnojazzfestival@gmail.com

tel: 335 691 9900

Facebook: Valdarno Jazz Festival