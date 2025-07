Caos Serie C: tra svendite, addii e ricostruzioni… ma l’Arezzo sogna il colpo grosso!

Mentre in Serie C regna l’incertezza, l’Arezzo potrebbe sorprendere tutti. Altro che ridimensionamento: la società amaranto lavora sottotraccia per costruire una squadra competitiva, e c’è chi sussurra che – con le giuste cessioni – potrebbe anche nascere uno squadrone.

Ternana in uscita, Torres nel caos dopo l’addio del presidente, Rimini, Perugia e Ascoli in piena fase di ricostruzione. E chi resta? Le neopromosse dalla D, la Pianese… o la Vis Pesaro travolta dagli scandali? Lo scenario è confuso, ma le occasioni non mancano.

In casa amaranto, intanto, si muove qualcosa: Venturi è già ufficiale, in arrivo Ridolfi, qualche movimento anche sull’asse con Guidonia, dove si muove Lucchesi, mentre Bianchi va al Picerno. Occhi puntati su Gaddini e Lazzarini, seguiti da Trapani e Pianese, ma resta il dubbio: l’Arezzo si farà trovare pronta?

La risposta potrebbe arrivare da due nomi: Pattarello e Trombini. Le loro eventuali cessioni potrebbero sbloccare il mercato amaranto e garantire risorse importanti per un salto di qualità. Intanto, si lavora in silenzio: ritiro nel basso Trentino, ambiente isolato e ideale per mettere benzina nelle gambe… e zittire i “botoli ringhiosi” che già mugugnano.

E attenzione a Cianci: riscattato dalla Ternana, potrebbe restare in amaranto. Sarebbe un segnale chiarissimo.

Per ora, è tutto in divenire. Ma una cosa è certa: l’Arezzo non parte battuta. E noi, come sempre, diciamo solo una cosa:

Forza Arezzo!