“Esserci”: ad Arezzo torna il progetto di inclusione per giovani con e senza disabilità

Anche quest’anno il Comune di Arezzo sostiene con un contributo economico “Esserci”, il progetto promosso dall’associazione Empathy Really in Action (Era), giunto alla sesta edizione. L’iniziativa offre supporto psicosociale a ragazzi dai 10 ai 18 anni, con priorità per quelli con disabilità, italiani e stranieri.

“Esserci – spiega il vicesindaco Lucia Tanti – unisce approccio concreto e analisi dei dati. L’inclusione nasce dall’interazione, dal gioco, dallo sport, dallo sviluppo di competenze: strumenti fondamentali per la crescita dei ragazzi, soprattutto dopo l’isolamento del Covid”.

Elisa Marcheselli, psicoterapeuta e presidente di Era, sottolinea che nel 2025 il progetto si concentrerà sul tema dello spreco alimentare, mantenendo la partecipazione gratuita per 15 giovani, selezionati da associazioni, servizi sociali e famiglie già coinvolte.

Le attività si svolgeranno da metà giugno al 20 novembre, negli spazi dell’associazione Crescere (Casa del Pietro) e della Scuderia di Pan, dove il rapporto con gli animali, in particolare i cavalli, sarà parte integrante dei laboratori esperienziali.

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei, con educatori a supporto nei casi più complessi, secondo il principio “nessuno escluso”.

Al termine del percorso sarà realizzato il libretto “Alleati contro lo spreco” in linguaggio aumentativo, distribuito alle famiglie e alla Biblioteca Città di Arezzo, insieme ai dati raccolti sul vissuto, le emozioni e le relazioni dei partecipanti.