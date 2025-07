Frances Mayes diventa cittadina italiana: il 5 luglio la cerimonia a Cortona

La scrittrice americana Frances Mayes, nota per il bestseller Under the Tuscan Sun, ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti speciali con decreto del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento arriva per il contributo offerto alla promozione dell’Italia nel mondo, in particolare della città di Cortona, diventata celebre grazie ai suoi libri.

Autrice di 24 opere, 13 delle quali dedicate all’Italia e tradotte in 57 lingue, Mayes ha valorizzato il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese anche attraverso il cinema: il film ispirato al suo libro, girato in parte a Cortona, ha avuto successo internazionale.

La cerimonia pubblica si terrà venerdì 5 luglio alle 18:30, nella sala del Consiglio comunale di Cortona, dove la scrittrice presterà giuramento. L’evento è promosso dalla Prefettura di Arezzo e dal Comune di Cortona.

“Un riconoscimento speciale per un contributo straordinario alla Nazione”, ha commentato il prefetto Clemente Di Nuzzo. Il sindaco Luciano Meoni ha aggiunto: “Grazie a Frances Mayes, il nome di Cortona è risuonato in tutto il mondo”.