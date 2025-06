“Notti e Note d’Estate 2025”: musica, teatro e cultura per vivere Civitella da giugno a settembre

Musica, teatro, cinema all’aperto, impegno civile e momenti di socialità: è pronta a partire l’edizione 2025 di Notti e Note d’Estate, la rassegna culturale promossa dal Comune di Civitella, che da giugno a settembre proporrà un fitto programma di eventi pensati per cittadini, famiglie e turisti.

“Anche quest’anno – dichiarano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore alla Cultura Claudia Del Tongo – Notti e Note d’Estate propone un cartellone ricco e articolato, in grado di offrire occasioni di riflessione, svago e incontro per tutta la comunità. Una proposta culturale di qualità, che valorizza gli spazi pubblici e coinvolge attivamente le associazioni del territorio, vere protagoniste di questa programmazione.”

Il via è fissato dal 24 al 29 giugno con la Rassegna di teatro amatoriale “Il Pino” in piazza Cesare Battisti a Badia al Pino, a cura dell’associazione I Racimolati. Il 5 luglio la Filarmonica “Santa Cecilia” si esibirà in concerto nella piazza Don Alcide Lazzeri di Civitella, seguita il 26 luglio dalla giornata “Civitella per il Meyer”, organizzata dalla Pro Loco.

Torna anche il “Cinema sotto le stelle”, giunto all’ottava edizione, con tre serate (16, 23 e 31 luglio) in piazza della Chiesa a Tegoleto, grazie all’associazione C&T Comunità di Tegoleto. Il 24 luglio, all’interno del Festival delle Musiche, a Pieve a Maiano andrà in scena lo spettacolo per famiglie “Felici per sempre”, con compagnie teatrali dall’Italia e dal Brasile.

Grande attesa il 30 luglio per Andrea Scanzi con “Canzoni per la pace”, spettacolo narrativo e musicale accompagnato dalla band Borderlobo: un viaggio tra i brani che hanno segnato epoche e coscienze, da De André a Bob Dylan, da Battiato a Springsteen.

Il programma prosegue il 7 agosto con il concerto di Sonacammanese e Alfio Antico e il 9 agosto con l’appuntamento enogastronomico “Calici sotto la Torre”, curato da Slow Food Valdichiana. Il 24 agosto, presso la Chiesa di San Bartolomeo a Badia al Pino, si terrà il concerto voce e organo organizzato da Opera Viwa per il Terre d’Arezzo Music Festival/Arezzo Organ Festival.

A chiudere la rassegna, il 14 settembre, sarà lo spettacolo itinerante “Salti, risate e schiamazzi in piazza (Portati una sedia!)” a Tegoleto, a cura dell’associazione Mega+Mega.