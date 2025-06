L’Under13 femminile della Scuola Basket Arezzo conquista la Coppa Toscana

Impresa storica per la Scuola Basket Arezzo: l’Under13 femminile ha vinto la Coppa Toscana, regalando alla società il primo titolo assoluto nella categoria femminile. Le giovani atlete, guidate da coach Michele Roggi con l’assistenza tecnica di Lamya Beryouni, hanno chiuso nel migliore dei modi una stagione entusiasmante, superando in finale il Costone Siena per 49-45 dopo un tempo supplementare.

Un risultato che premia il lavoro avviato negli ultimi anni per rafforzare il settore femminile della SBA e che ha trovato massima espressione in questo gruppo composto da ragazze nate tra il 2012 e il 2014, provenienti in parte dal vivaio minibasket Nova Verta e in parte arrivate ad inizio stagione.

Il percorso è iniziato con un brillante terzo posto nella prima fase del campionato toscano, sufficiente per l’accesso alla seconda fase e poi alle final four disputate a Fucecchio. In semifinale, la SBA ha superato con autorità il Basket Femminile Porcari (50-37), approdando così alla finale contro il Costone Siena, decisa solo nei minuti finali del supplementare dopo un match combattuto punto a punto.

Le protagoniste del trionfo: Elisa Caccialupi e Agata Pino, già selezionate nella rappresentativa toscana, insieme a Yasmin Bisi, Corinne Ferrini, Emma Figliuzzi, Arianna Fruganti, Giulia Gallorini, Chiara Giabbanelli, Mia Marcantoni, Lisa Persechino, Julia Renzetti, Alessia Rossi e Giada Rossi.

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto celebrare l’impresa con un post sui social: “Splendide e grintose le ragazze della Scuola Basket Arezzo: complimenti per questo meritato successo!”