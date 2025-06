Incidente in moto a Civitella e ciclista investito ad Arezzo: una donna è grave

Due gincidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore nel territorio aretino, richiedendo l’intervento urgente del 118 della ASL Toscana Sud Est.

Il primo episodio è avvenuto alle 21:56 di venerdì sera, lungo la SP21 all’incrocio con via delle Case Rosse, nel Comune di Civitella in Valdichiana. Un motociclo è rimasto coinvolto in un sinistro che ha richiesto l’intervento dell’automedica di Arezzo, della Croce Bianca di Arezzo e dell’elisoccorso Pegaso 2. La persona ferita, una donna di 30 anni, è stata trasportata in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Il secondo incidente è avvenuto questa mattina, sabato 7 giugno, alle 8:08, lungo la SS73 ad Arezzo, dove un ciclista è stato investito da un’auto. Sul posto sono giunti un’ambulanza BLSD della Croce Bianca, un’auto infermierizzata e gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo. Il ferito, un uomo di 61 anni, è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.