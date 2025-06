Eccellenze scolastiche: successi per gli studenti del Liceo “Città di Sansepolcro” in scacchi e matematica

Continuano a distinguersi gli studenti del Liceo – IISS “Città di Sansepolcro”, protagonisti di importanti risultati in competizioni scolastiche di rilievo regionale.

A brillare, in particolare, è stata la squadra juniores femminile di scacchi, composta da Anna Pazzi (5SA), Eimi Merlo (5ASA), Gaia Silvia Pettinotti (4SA) e Francesca Valori (4BS), che ha conquistato il primo posto alle finali regionali svoltesi presso l’auditorium Rogers di Scandicci. Un traguardo prestigioso, considerando l’ampia partecipazione di istituti provenienti da tutta la Toscana, molti dei quali situati in grandi città con una lunga tradizione scacchistica. Basti pensare che Prato, ad esempio, ha ottenuto per due anni consecutivi il titolo nazionale.

Un altro importante successo arriva dalla matematica: Marta Fancelli della classe 2ABS si è classificata seconda nella graduatoria provinciale delle Olimpiadi della Matematica, durante le selezioni distrettuali tenutesi ad Arezzo. Un risultato di grande rilievo, ottenuto gareggiando con studenti di tutte le classi delle scuole superiori, fino al quinto anno. Marta ha sfiorato il primo posto con uno scarto di soli due punti rispetto al vincitore.

A questi studenti vanno i più sentiti complimenti per la loro preparazione, la dedizione e l’esempio positivo che rappresentano per l’intera comunità scolastica.