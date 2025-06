Nasce InfoCortona: il Comune lancia il nuovo servizio WhatsApp per informare cittadini e visitatori

l Comune di Cortona inaugura InfoCortona, il nuovo servizio gratuito di messaggistica tramite WhatsApp pensato per informare in modo diretto cittadini, lavoratori e visitatori. Il canale consente di ricevere aggiornamenti in tempo reale su eventi, viabilità, allerte della protezione civile, servizi scolastici e altre notizie di pubblica utilità.

L’iscrizione è semplice: basta cliccare sul link https://wchat.info/d4EvrHDgm2, che apre automaticamente un messaggio precompilato su WhatsApp da inviare al numero 346 6299547. In alternativa, è sufficiente scrivere “iscrizione” a questo numero. Si consiglia di salvare il contatto in rubrica con il nome “InfoCortona”.

I messaggi arriveranno direttamente nella chat personale dell’utente, garantendo la massima privacy: nessun altro iscritto potrà vedere o interagire con gli altri contatti. Chi desidera interrompere il servizio, può farlo in qualsiasi momento inviando il messaggio “Cancellami”.

InfoCortona sostituisce l’app Cortona 2.0, ormai dismessa, mentre rimane attivo il canale su AppIo, dedicato però esclusivamente alle comunicazioni di pubblica utilità.

Il servizio include anche un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, chiamato Dardano, capace di fornire risposte automatiche su eventi, servizi comunali e altre informazioni utili. «WhatsApp è un’app ampiamente diffusa e rappresenta un canale efficace per comunicare in modo rapido, anche in situazioni legate alla sicurezza», spiega l’assessore Francesco Fanicchi. Il sindaco Luciano Meoni sottolinea come questa novità si inserisca in un piano più ampio di modernizzazione delle attività di comunicazione dell’Amministrazione comunale.

Anche chi non è iscritto al servizio può scrivere a Dardano per ricevere informazioni, semplicemente inviando un messaggio al numero dedicato.