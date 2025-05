Premiazione nazionale del Progetto “PretenDiamo Legalità”: il Convitto Nazionale di Arezzo vince con un elaborato su disabilità e inclusione

Si è svolta ieri, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, la cerimonia di premiazione nazionale dell’ottava edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tra i vincitori, il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo, premiato per un elaborato grafico sul tema della disabilità e inclusione, che si è aggiudicato il primo posto a livello nazionale nella categoria dedicata.

Una giornata da poliziotti

Oltre 150 studenti, provenienti da Arezzo, Matera, Messina e Vibo Valentia, hanno vissuto un’esperienza immersiva trascorrendo una giornata e una notte in caserma. La mattinata è iniziata con l’alzabandiera insieme al personale della Polizia e ai rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine, seguita dalla visita al “Villaggio della Legalità”, un’area espositiva dove gli studenti hanno potuto conoscere da vicino le attività dei diversi reparti: dalla Polizia Stradale a quella Ferroviaria, dalla Scientifica alle Squadre a cavallo, fino ai cinofili e agli artificieri. Non sono mancati gli incontri con gli atleti delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Il riconoscimento ad Arezzo

Alla cerimonia erano presenti autorità di rilievo, tra cui il Questore di Caserta, il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e il Questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo, che ha consegnato personalmente il premio alle classi V sez. A e V sez. B del Convitto Nazionale aretino. L’elaborato vincitore, incentrato su disabilità e inclusione, ha dimostrato sensibilità e creatività, valori al centro del concorso, che mira a diffondere tra i giovani i principi del rispetto delle regole, dell’uso consapevole della rete e dei valori costituzionali.

Un percorso educativo

L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie, ha coinvolto gli studenti in un percorso formativo con incontri tenuti da personale specializzato delle Questure, culminati nella realizzazione di elaborati testuali o grafici. La premiazione di Caserta chiude un anno di impegno, dimostrando come scuola e istituzioni possano collaborare per costruire una società più responsabile e attenta ai diritti di tutti.