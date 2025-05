Due incidenti stradali: in Valdarno una 19enne ferita a Vacchereccia, scontro auto-moto a Pratantico

Mattinata intensa per i soccors on due incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento del 118.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 8:50 a San Giovanni Valdarno, lungo la SP 13 in località Vacchereccia. Una giovane donna di 19 anni è rimasta ferita in seguito a un incidente che ha coinvolto un’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, un’ambulanza BLSD della Misericordia di San Giovanni e l’automedica. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale della Gruccia.

Poco dopo, alle 9:10, un secondo incidente si è verificato ad Arezzo, in località Pratantico, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento del 118 con automedica, ambulanze BLSD della Misericordia e della Pubblica Assistenza. Sul posto è stato richiesto anche l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso 1.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Ps di Arezzo.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di entrambi gli incidenti.