ACF Arezzo Under 17 vola ai quarti del Campionato Nazionale: ora la sfida nel girone con Atalanta, Cremonese e Como

’ACF Arezzo Under 17 conquista con merito l’accesso ai quarti di finale del Campionato Nazionale, qualificandosi come seconda miglior classificata tra i secondi posti della fase interregionale. Un risultato prestigioso che conferma la crescita e la solidità del gruppo amaranto.

Nel nuovo girone, le ragazze dell’Arezzo affronteranno avversarie di alto livello: Atalanta, Cremonese e Como. Il calendario prevede tre gare, due delle quali si disputeranno tra le mura amiche:

1 giugno : ACF Arezzo – Como / Atalanta – Cremonese

8 giugno : ACF Arezzo – Atalanta / Como – Cremonese

15 giugno: Atalanta – Como / Cremonese – ACF Arezzo

Al termine di questa fase, solo la prima classificata del girone accederà alla prestigiosa Final Four. Un traguardo che l’Arezzo Under 17 ha già raggiunto nella passata stagione, chiudendo al quarto posto a livello nazionale.

La società ACF Arezzo esprime vivo orgoglio per il risultato ottenuto e si congratula con atlete, staff tecnico e dirigenza per l’impegno e la determinazione dimostrati, rinnovando il proprio pieno sostegno in vista delle prossime decisive sfide.