Il metodo molecolare: dalla conta delle calorie alla scelta consapevole delle molecole

Non uso la parola “dieta” perché richiama un periodo limitato in cui si riduce l’assunzione di cibo, spesso focalizzandosi sul conteggio delle Calorie. Ma il nostro corpo non utilizza Calorie come unità funzionale di energia: non siamo una caldaia e nel nostro organismo non avviene una combustione diretta tra carbonio e ossigeno.

Parlo invece di metodo, per indicare un approccio alimentare consapevole e duraturo. L’energia nel corpo umano deriva dal ciclo di Krebs, dove l’unione tra idrogeno e ossigeno genera ATP (adenosina trifosfato), la vera moneta energetica del nostro metabolismo.

Ogni volta che mangiamo, la composizione del nostro sangue cambia in funzione di ciò che ingeriamo. Per questo, la scelta degli alimenti dovrebbe mirare a mantenere in equilibrio quattro variabili fondamentali dopo ogni pasto:

Glicemia post-prandiale Risposta insulinica proporzionata alla glicemia Lipemia, ovvero la concentrazione di acidi grassi nel sangue Aminoacidemia, cioè la disponibilità di amminoacidi per una sintesi proteica ottimale

Non mangiamo mai da soli: anche il microbiota intestinale, un vero e proprio organo microbiologico, si nutre di ciò che mangiamo. Nutrire correttamente il microbiota significa nutrire noi stessi meglio.

ESEMPIO DI PASTO SECONDO IL METODO MOLECOLARE

Ogni pranzo è strutturato secondo una sequenza precisa:

🔹 Verdura cruda mista di stagione

Si inizia con un piatto abbondante di verdure crude a foglia verde e ortaggi fibrosi di stagione, finemente tritati per favorire la digestione gastrica.

🔹 Piatto unico

Scegliere un solo tipo di alimento principale:

Carboidrati : pasta, riso, legumi, patate, cereali vari

oppure

Proteine: carne (bianca o rossa), pesce, uova, prosciutto crudo magro, bresaola, formaggi freschi e molli

🔹 Olio extravergine d’oliva

Utilizzato a crudo o in cottura, come unico condimento.

🔹 Pane integrale

Ammesso solo se si sceglie un piatto proteico. Da evitare quando si assumono carboidrati complessi.

🔹 Verdura cotta di stagione

Chiudere il pasto con una porzione libera di verdura cotta, anche in forma di minestrone, passato o crema. Le verdure cotte favoriscono l’assorbimento dei carotenoidi, fondamentali per modulare l’espressione genica attraverso le molecole alimentari.

📅 Corso Online – 13 Giugno, ore 15:00–18:00

Durante questo incontro approfondiremo teoria e pratica del Metodo Molecolare, dedicato a professionisti sanitari e a chiunque voglia adottare un’alimentazione sana, fondata non più sul conteggio delle Calorie ma sulla conoscenza delle molecole e delle loro funzioni nel nostro organismo.