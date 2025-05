Un aiuto concreto per i gatti del Rifugio Cinni: 4.000 euro dal Comune di Arezzo

Il Rifugio Cinni, autentico punto di riferimento per la cura e la protezione dei gatti ad Arezzo, riceverà un contributo di 4.000 euro da parte dell’Amministrazione Comunale. L’annuncio è stato dato dall’assessora alla tutela degli animali, Giovanna Carlettini, che ha voluto sottolineare l’importanza e il valore del lavoro svolto quotidianamente dai volontari della struttura.

“Posso finalmente annunciare questo contributo a favore di una realtà che si prende cura dei gatti con straordinaria dedizione – ha dichiarato l’assessore –. Durante una recente visita al rifugio con il dirigente e i funzionari dell’ufficio ambiente, abbiamo potuto constatare da vicino l’impegno di chi gestisce questa vera e propria ‘gattopoli’ aretina”.

Il Rifugio ospita circa 100 gatti, distribuiti tra recinti e spazi in libertà all’interno di un’area di due ettari. Molti di loro sono anziani, malati o abbandonati. Alcuni provengono addirittura dall’isola di Pianosa, dove vivevano in forma selvatica ma erano diventati una minaccia per la sopravvivenza di una specie protetta di gabbiano, tanto da rischiare la soppressione. Il Rifugio Cinni ha scelto di accoglierli, offrendo loro una nuova possibilità.

La struttura dispone anche di un piccolo punto di degenza per accogliere e sterilizzare i nuovi arrivati e di un ambulatorio veterinario per le visite mediche necessarie.

“Di fronte a un impegno così autentico e appassionato, l’assessorato alla tutela degli animali non poteva restare indifferente – ha concluso Carlettini –. Grazie a tutti coloro che ogni giorno si prendono cura di questi animali con amore e competenza.”