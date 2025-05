Nasce ad Arezzo QUEST, la scuola di alta formazione scientifica con docenti internazionali e borse di studio

Dalla sinergia tra il Festival Scientifico Arezzo Science Lab e il mondo accademico e della ricerca nasce QUEST, la prima Scuola Estiva di Alta Formazione Scientifica ad Arezzo. L’iniziativa, totalmente privata, è patrocinata dal Comune di Arezzo, dall’Università di Siena e dal CERN di Ginevra, che ospiterà anche una parte del programma con una visita dal 16 al 19 giugno.

La scuola si svolgerà in presenza ad Arezzo dal 3 al 12 giugno, coinvolgendo come docenti alcuni tra i più importanti studiosi in ambito scientifico e umanistico, e si rivolge a studenti universitari (magistrali), neo-laureati, dottorandi, post-doc, ricercatori e professionisti di diversi settori interessati a esplorare i rapporti tra scienza, etica e filosofia.

Grazie al sostegno di aziende locali – TCA, Gimet Brass, Banca di Anghiari e Stia, Grafiche Badiali – saranno disponibili borse di studio che permetteranno ad alcuni partecipanti di accedere gratuitamente alla scuola.

«QUEST rappresenta un’importante opportunità di crescita per i giovani e per la nostra città – afferma l’assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi –. È un’iniziativa privata che ha però una forte rilevanza pubblica, poiché rende la cultura scientifica accessibile a tutti, grazie al sostegno del territorio».

I direttori generali Gabriele e Lorenzo Grazi sottolineano il valore etico del progetto: «La rapida evoluzione scientifica e tecnologica pone interrogativi profondi. Non possiamo lasciare che siano solo governi o tecnocrati a occuparsene: è necessario coinvolgere la società intera».

Il direttore scientifico Guido Tonelli, fisico del CERN, aggiunge: «L’obiettivo è costruire consapevolezza attorno alle grandi questioni scientifiche e sociali del presente e del futuro, attraverso un approccio multidisciplinare e interdisciplinare».

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a arezzosciencelab@gmail.com.