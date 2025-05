Camucia Orienteering Challenge: venerdì 23 maggio in gara oltre 200 studenti da tutta la provincia

Torna l’appuntamento con l’orienteering scolastico: venerdì 23 maggio Camucia ospiterà la seconda edizione del Camucia Orienteering Challenge, manifestazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Arezzo.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cortona in collaborazione con l’ASD Stella Polare e l’Ufficio scolastico provinciale di Arezzo, vedrà la partecipazione di ragazze e ragazzi provenienti non solo da Cortona e dalla Valdichiana, ma anche dalla città di Arezzo. L’obiettivo: orientarsi sul territorio utilizzando una mappa per individuare nel minor tempo possibile i punti di controllo sparsi nel paese.

Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 in piazza Sergardi, dove la segreteria organizzativa consegnerà agli equipaggi una carta topografica chiusa, da aprire solo dopo l’autorizzazione del giudice. Prima del via, ogni squadra avrà un minuto per studiare il percorso e definire la propria strategia. Le partenze saranno a scaglioni per categoria, con formula “mass start”.

La competizione sarà suddivisa in quattro categorie: Esploratori ed Esploratrici (scuole medie) e Viaggiatori e Viaggiatrici (scuole superiori), con i partecipanti organizzati in gruppi detti “equipaggi”, che dovranno restare uniti durante tutta la prova.

«Sarà una mattinata intensa, con tanti giovani protagonisti – dichiara l’assessora allo Sport di Cortona, Silvia Spensierati – la nostra città sta acquisendo un ruolo di rilievo nel panorama nazionale. Non a caso, ospiteremo la Finale della Coppa Italia Sprint di corsa di orientamento il 25 ottobre prossimo».

Soddisfazione anche da parte dell’Ufficio scolastico provinciale: «Collaboriamo con entusiasmo con il Comune di Cortona – afferma Antonella Bianchi, referente per l’educazione fisica – è una realtà attiva e propositiva, e siamo lieti di costruire insieme iniziative di qualità per i nostri studenti».

«La sfida sarà educativa e coinvolgente – conclude il professor Daniele Gallastroni dell’ASD Stella Polare – un’occasione per allenare lo spirito di squadra, la capacità di orientamento e le competenze motorie acquisite in aula, in un contesto dinamico e stimolante».