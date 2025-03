Bloccato come la Diciotti, ma senza risarcimento!

Diciamo le cose come stanno!

Secondo gli accordi europei dell’epoca e il pattugliamento effettuato anche dalle navi della Marina italiana, la Diciotti avrebbe dovuto portare i migranti a Malta. Tuttavia, le autorità maltesi rifiutarono l’approdo nell’isola “europea”, e i naufraghi furono dirottati verso la Sicilia.

Il governo dell’epoca – Governo Conte I (M5S-Lega) con Ministro dell’Interno Salvini – decise di ritardare lo sbarco di questi migranti, che avevano tentato di attraversare il Mediterraneo per entrare in Europa senza un visto regolare (clandestinità, che è reato, ma non un’aggravante, sentenza 209/2010).

Oggi si deve pagare un risarcimento per quel ritardo, come se fosse paragonabile a quando mi fermano per una multa facendomi perdere tempo per andare altrove!