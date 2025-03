Grave incidente stradale a Poggio Bagnoli: un morto e un ferito grave

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Poggio Bagnoli, nel comune di Pergine Valdarno. Il 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle ore 21.47 a seguito di uno scontro tra due automobili. Purtroppo, un uomo di 58 anni, Carlo Innocentini, nato a Montevarchi e residente nel comune di Pergine Laterina, ha perso la vita a causa dell’impatto, mentre un altro uomo di 46 anni è stato soccorso in condizioni gravi e trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Pare che una delle cetture fosse impegnata in una manovra di sorpasso e non sarebbe riuscita a rientrare, nell’impatto uno dei mezzi si è ribaltato.

Per il 58enne non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi, tra cui Pegaso 2, l’autoinfermieristica del Valdarno, l’automedica di Arezzo, la Misericordia di Valdambra e la Misericordia di San Giovanni Valdarno. Presenti anche i vigili del fuoco di Montevarchi e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona, con temporanee chiusure al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.