Il Consiglio Notarile di Arezzo conferma Gambacorta alla presidenza

L’assemblea distrettuale del Collegio Notarile ha confermato il notaio Carmelo Gambacorta come presidente.

Il Consiglio Notarile di Arezzo opta per la continuità.

I notai di tutta la provincia sono stati coinvolti nella consueta assemblea annuale del Collegio Notarile, rinnovando una partecipata occasione di incontro e di confronto che ha trovato il proprio clou nella nomina dei rappresentanti territoriali di questa categoria professionale.

La scelta è stata di dar seguito al lavoro svolto nell’ultimo biennio e, in quest’ottica, come presidente del Consiglio Notarile è stato eletto per il secondo mandato Carmelo Gambacorta, notaio a Sansepolcro dal 1989, che sarà affiancato dal segretario Andrea Martini di Arezzo e dai consiglieri Marco Benincasa di Terranuova Bracciolini, Elena Bucciarelli Ducci di Arezzo, Piero Molinari di Montevarchi, Roberta Notaro di San Giovanni Valdarno e Michele Tuccari di Arezzo.

Questi sette professionisti saranno impegnati nel prossimo triennio nel perseguimento dei compiti assegnati dalla Legge Notarile, prestando la loro opera per rispondere a esigenze e necessità del contesto territoriale locale, sempre in stretto contatto con le altre categorie professionali.

Una particolare attenzione verrà orientata alle attività di formazione e aggiornamento per gli stessi notai, alle attività di divulgazione delle novità legislative alle aziende e ai cittadini di ogni età a partire dagli studenti, e al perseguimento di una maggiore efficienza del servizio notarile per rispondere con prontezza ai bisogni della comunità e delle imprese.

Un ulteriore compito del Consiglio Notarile sarà rappresentato dalla vigilanza sui notai affinché venga garantito il rispetto dei doveri di ciascun professionista in materia deontologica, intervenendo ove necessario per dirimere conflitti e contestazioni emerse nel corso dell’esercizio della professione.