Vitamina D e sonno

L’insonnia e’ una condizione sempre più diffusa ad ogni età.

Per insonnia si intende avere difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli durante la notte, svegliarsi e non riprendere sonno, dormire meno di 5 ore nella giornata.

Una riduzione della massa muscolare che si ha con il passare degli anni può causare insonnia. L’insonnia genera a sua volta una riduzione della massa muscolare.

Esiste un rapporto diretto tra la dose giornaliera di proteine alimentari, muscolo e cervello. Il cervello è l’organo dove si ha il veloce e massiccio rinnovamento delle proteine.

Ogni giorno il 4% delle proteine cerebrali si rinnova.

Non introdurre dosi adeguate di proteine può incidere in modo negativo su muscolo e cervello. Condizioni che partecipano nel causare insonnia.

Anche la vitamina D agisce sull’ insonnia.

Da tempo sto valutando gli effetti della vitamina D sulla qualita’ e durata del sonno.

Ho sempre consigliato e continuo a consigliare l’assunzione giornaliera di vitamina D alla dose di 2000 unità da assumere con modalità diverse (bustine …gocce 10-12 gocce su piccola dose di olio extra vergine di oliva favorente il suo assorbimento intestinale, la vitamina D e’ liposolubile) oppure una compressa al giorno.

L’integrazione di vitamina D va eseguita quando il suo valore nel sangue e’ al di sotto di 30 nanogrammi. Ma molte persone non conoscono il valore della loro vitamina D nel sangue perché non hanno mai eseguito questa analisi.

L’intestino ha un limite nell’assorbimento della vitamina D e dosi elevate di vitamina D assunte in una unica assunzione hanno il rischio di non essere assorbire.

Quindi non consiglio assunzione settimanale o mensile di vitamina D, ma una assunzione giornaliera.

Inoltre la vitamina D può essere carente perché non ci esponiamo al sole con tempi e modalità consapevoli.

Con il passare degli anni la cute anche sotto l’azione dei raggi solari riduce la sua produzione. La vitamina D e’ conservata nel nostro organismo nel grasso corporeo e chi ha eccesso adiposo può avere basso valore di vitamina nel suo sangue perché e’ sequestrata dentro la sua massa adiposa. Dorme male e può russare. Consiglio di assumere la vitamina D a cena o comunque nel tardo pomeriggio per assicurare la sua presenza nel sangue circolante durante la notte, in grado di agire sui centri del sonno per migliorare la durata e la qualità del sonno.

L’azione vitamina D va oltre il metabolismo del calcio.

La vitamina D interviene nei percorsi biochimici di produzione della melatonina, l’ormone coinvolto nei ritmi circadiani umani e del sonno. Inoltre la vitamina D e’ attiva nella sindrome delle gambe senza riposo e nella sindrome dell’apnea ostruttiva notturna.

La viaminat D è ottenuta per il 90% dalla azione dei raggi solari sulla cute, il 10% dagli alimenti: pesce, uova, latte,formaggi, funghi. Assumere vitamina D alla sera.

Assumiamo la giusta dose giornaliera di proteine, pratichiamo attività motoria aerobica e di resistenza e Sole per la viaminat D.

Buona giornata in salute.