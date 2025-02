Arezzo ospita il Salone dello Studente: orientamento e formazione il 5 e 6 febbraio

Il Salone dello Studente torna ad Arezzo per la sua seconda edizione, offrendo un’importante opportunità di orientamento per i giovani alla ricerca del proprio percorso formativo post-diploma. L’evento, patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e dalla Provincia, si terrà il 5 e 6 febbraio presso Arezzo Fiere, con ingresso gratuito.

Oltre 40 tra Università, accademie, scuole di alta formazione e Its Academy saranno presenti per illustrare le proprie offerte formative. In programma più di 20 incontri e presentazioni, con la partecipazione di esperti del settore per aiutare gli studenti a comprendere le possibilità di studio e lavoro.

L’inaugurazione, prevista per il 5 febbraio, vedrà la presenza di Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus, Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena, Marco Randellini, segretario generale della stessa Camera di Commercio, e Roberto Di Pietra, rettore dell’Università di Siena.

Tra le istituzioni coinvolte figurano gli atenei di Pisa, Firenze, Siena e l’Università per Stranieri di Siena, oltre a otto ITS Academy della Regione, l’Istituto Modartech di Pontedera, la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Unicollege di Firenze.

Due incontri saranno dedicati al sistema ITS Toscana, che conta dieci fondazioni e 80 percorsi formativi, qualificando oltre 2.000 figure professionali altamente richieste dalle imprese.