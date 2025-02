Gli atleti della U.P. Policiano brillano nelle competizioni nazionali e internazionali

Domenica scorsa gli atleti della Unione Polisportiva Policiano hanno ottenuto risultati di rilievo in diverse competizioni nazionali e internazionali, confermando il valore della squadra e portando in alto il nome di Arezzo.

Alla Venafro Half Marathon di Isernia (Molise), Michele Pastorini ha chiuso la gara in 1h09’30”, sfiorando il proprio record personale e classificandosi 4° assoluto e 3° tra gli italiani. In campo femminile, ottimi piazzamenti per Giulia Sadocchi, 4ª assoluta e 3ª italiana con 1h23’46”, migliorandosi di quasi 30 secondi, e Noemi Trippi, 5ª assoluta e 4ª italiana con 1h24’46”, abbassando il proprio personale di oltre 40 secondi. Buone prove anche per Mariano Luccero (1h23’38”, 41° assoluto) e Alessandro Nespoli (1h25’34”, 59° assoluto).

A Catania, nel prestigioso Trofeo S. Agata, gara internazionale di corsa su strada, Simon Kibet Loitanyang (U.P. Policiano Arezzo Atletica) ha conquistato il 3° posto con il tempo di 30’04”, in una gara di altissimo livello vinta dal tunisino Mohamed Amin Jhinaoui (29’20”), con l’azzurro Iliass Aouani secondo in 30’02”.

Ai Campionati Italiani Master di Maratona a Latina, hanno gareggiato gli atleti Manuel Milani ed Enrico Monnanni, mentre in ambito locale, nella tradizionale Corsa di Gnicche, la U.P. Policiano ha dominato la competizione femminile con la vittoria di Virginia Leonardi, seguita dalla compagna di squadra Deyanira Rodriguez.

Il prossimo appuntamento per gli atleti della U.P. Policiano sarà domenica 23 febbraio con la Mezzamaratona del Casentino a Soci di Bibbiena.