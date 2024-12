Un altro furto si è verificato all’interno di un’azienda del distretto orafo aretino. Secondo quanto riportato da Teletruria, i ladri sarebbero riusciti a sottrarre solo una piccola quantità di materiale prezioso: alcuni grammi di oro e circa mezzo chilo d’argento, per un valore complessivo di circa mille euro.

Il furto è stato messo a segno di notte all’interno di un laboratorio situato in via Morandi, nella località Albergo, nel comune di Civitella in Valdichiana.