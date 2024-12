Benvenuti nell’oroscopo del 17 dicembre! Le stelle oggi sembrano particolarmente di buon umore… o forse no? Dipende tutto da come prendete le cose. Che siate pronti a conquistare il mondo o solo a sopravvivere alla domenica, lasciatevi guidare (e un po’ prendere in giro) dai consigli astrali di oggi.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi siete carichi come una sveglia che suona alle 6 di mattina, ma non tutti apprezzano questa vostra energia travolgente. Forse sarebbe meglio dosare l’entusiasmo, soprattutto se state cercando di convincere qualcuno a fare qualcosa di folle tipo andare a correre all’alba.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Oggi la vostra parola d’ordine è comfort. Siete determinati a trascorrere la giornata tra coperte e dolci, ma qualcuno potrebbe disturbare il vostro idillio con richieste assurde tipo “usciamo”. Resistere è un vostro diritto: la pigrizia, oggi, è una forma d’arte.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

La vostra capacità di parlare di tutto oggi è ai massimi livelli. Siete praticamente un podcast vivente, ma non tutti vogliono ascoltare i vostri monologhi. Magari, ogni tanto, fermatevi e chiedete: “E tu che ne pensi?” (ma solo se davvero vi interessa la risposta).

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi vi sentite un po’ emotivi, ma cercate di non rendere ogni discussione un film drammatico. Va bene parlare dei vostri sentimenti, ma c’è un limite tra “sensibile” e “struggente protagonista di una soap opera”. Fate un respiro profondo e guardate un video di gattini: funziona sempre.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi siete in modalità re o regina, pronti a dispensare ordini e carisma. Attenzione, però: non tutti sono pronti a inchinarsi al vostro ego. Provate a usare il vostro fascino per convincere, non per comandare. Funziona meglio, ve lo assicuro.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi la vostra mente è un Excel perfettamente organizzato, ma il resto del mondo sembra preferire il caos. Cercate di non impazzire se qualcuno vi propone un piano dell’ultimo minuto: la spontaneità può essere divertente, anche se il vostro cuore vi urla di dire di no.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi volete che tutto sia perfetto, ma il mondo sembra fare il possibile per contrariarvi. Invece di perdere tempo a mediare tra amici, parenti e colleghi, prendete una decisione da soli per una volta. Sì, potete farcela. Le stelle credono in voi (forse).

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete affascinanti come sempre, ma con un pizzico di mistero in più. Usate questa aura magnetica per ottenere ciò che volete, ma attenzione a non esagerare: il rischio di sembrare manipolatori è dietro l’angolo. Ricordate: un po’ di sincerità non ha mai ucciso nessuno.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Oggi siete il segno più ottimista dello zodiaco, ma forse un po’ troppo. Sognate in grande, tipo conquistare il mondo o imparare a cucinare, ma le stelle consigliano di iniziare con qualcosa di più semplice. Tipo lavare i piatti.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete così concentrati sul vostro lavoro o progetto personale che dimenticate che è domenica. Le stelle vi invitano a rallentare e, magari, fare qualcosa di sciocco o inutile. Un po’ di leggerezza non comprometterà la vostra produttività leggendaria.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi avete idee geniali, ma vi manca la voglia di metterle in pratica. Le stelle consigliano di fare almeno un piccolo passo avanti, giusto per non lasciare tutto nel limbo. Ricordate: anche i rivoluzionari devono partire da qualche parte, tipo dal divano.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete più romantici del solito e avete voglia di far sentire amati tutti quelli intorno a voi. Va bene, ma non esagerate: qualcuno potrebbe non capire il vostro entusiasmo e scambiarlo per invadenza. Restate adorabili, ma con misura.



Conclusione

Il 17 dicembre è qui, pronto per essere affrontato con un sorriso e un pizzico di autoironia. Se le stelle vi sono sembrate un po’ pungenti, non prendetevela: anche loro hanno i loro momenti no. Ci sentiamo domani per altre verità stellari… o almeno per un’altra dose di sarcasmo!