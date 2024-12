Incendio in casa a Policiano: tre persone in ospedale per inalazione di fumi

Nella notte, intorno alle 3.30, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Policiano per spegnere un incendio divampato in un appartamento all’interno di una casa unifamiliare.

Le fiamme hanno interessato una delle stanze della casa, ma grazie al rapido intervento dei pompieri l’incendio è stato domato prima che potesse propagarsi al resto dell’abitazione. Tuttavia, i tre occupanti dell’appartamento, esposti ai fumi dell’incendio, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti.

L’area colpita dalle fiamme è stata dichiarata inagibile a seguito dei danni riportati. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 per prestare assistenza ai residenti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.