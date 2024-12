Nuovi corsi serali di chimica e informatica all’ITIS Galileo Galilei di Arezzo: un’opportunità di crescita per adulti e lavoratori

L’ITIS Galileo Galilei di Arezzo è entusiasta di presentare i suoi nuovi corsi serali di Chimica e Informatica, ideali per adulti e lavoratori che desiderano acquisire nuove competenze o completare il proprio percorso di studi. Questi corsi offrono una preparazione tecnica di alto livello, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più focalizzato su abilità tecniche e digitali.

Un’offerta formativa pensata per le esigenze di tutti

Corso serale di Chimica : progettato per chi vuole approfondire la chimica applicata, con particolare attenzione ai settori industriale e ambientale.

: progettato per chi vuole approfondire la chimica applicata, con particolare attenzione ai settori industriale e ambientale. Corso serale di Informatica: per chi è interessato ad acquisire competenze in programmazione, reti informatiche, cybersicurezza, Intelligenza Artificiale e sviluppo software, strumenti fondamentali per navigare nella trasformazione digitale.

Perché scegliere l’ITIS Galileo Galilei?

Le lezioni si terranno in orario serale per favorire la partecipazione di chi è impegnato durante il giorno. È anche possibile seguire fino al 20% delle ore in modalità didattica a distanza (DAD). Gli studenti che hanno interrotto gli studi riprenderanno dal punto in cui si erano fermati, mentre chi ha già un diploma dovrà frequentare solo le materie di indirizzo. Grazie a laboratori moderni e docenti altamente qualificati, l’approccio pratico e coinvolgente garantisce un’apprendimento che risponde alle richieste delle aziende locali. Al termine dei corsi, gli studenti otterranno un diploma di scuola superiore valido a livello nazionale ed europeo.

Iscrizioni e incontri informativi

Le iscrizioni sono già aperte! L’ITIS Galileo Galilei organizza incontri informativi aperti al pubblico presso la sede dell’istituto, in via Dino Menci 1, Arezzo. Gli Open Day si terranno sabato 14 dicembre, domenica 15 dicembre e sabato 11 gennaio, dalle 15:00 alle 18:00.

Contatti:

ITIS Galileo Galilei di Arezzo

Telefono: 05753131

Email: artf02000t@istruzione.it

Sito web: www.itisarezzo.edu.it