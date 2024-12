BC Servizi Arezzo batte Empoli 84-79, continua la striscia vincente

l Palasport Estra di Arezzo ha visto il trionfo della BC Servizi Scuola Basket Arezzo, che ha superato Computer Gross Empoli con il punteggio di 84-79, conquistando così il terzo successo consecutivo e consolidando il quinto posto in classifica.

La partita si è rivelata combattuta e molto equilibrata fin dall’inizio. Nonostante le difficoltà, con il giocatore Prenga non al meglio, coach Fioravanti ha trovato la risposta giusta con l’ingresso in quintetto di Kader, autore di una prestazione da 10 punti e 8 rimbalzi. Dall’altra parte, Empoli, priva di Quartuccio, non si è mai arresa.

Il primo quarto è stato frenetico, con entrambe le squadre che si sono alternate al comando, ma sono stati gli amaranto a chiudere in vantaggio con il punteggio di 26-20. Nel secondo quarto, la Computer Gross ha cercato di rispondere con le triple di Giannone, ma l’Arezzo ha mantenuto il vantaggio di tre punti (45-42) all’intervallo.

Nel terzo parziale, il punteggio è rimasto in equilibrio, l’Arezzo è riuscita a rispondere alle incursioni degli ospiti, arrivando al terzo quarto con un margine di 65-63. Nel finale, la difesa amaranto ha fatto la differenza. Nonostante qualche errore in attacco, Buzzone e Prenga hanno permesso all’ Arezzo di gestire il vantaggio, arrivando fino a +10 (80-70).

Gli ultimi minuti sono stati ad alta tensione, con Empoli che ha cercato di accorciare le distanze, portandosi a -3 (82-79) a 20 secondi dalla fine. Tuttavia, la difesa dell’ Arezzo ha tenuto e, con due liberi di Toia, il punteggio finale è stato fissato sull’84-79.

Con questa vittoria, la BC Servizi festeggia una prestazione di grande carattere contro una delle squadre più forti del campionato. Prima della pausa natalizia, la squadra di coach Fioravanti si prepara a due difficili trasferte a Siena, contro Costone (15 dicembre) e Virtus (22 dicembre).

Foto di Raul Dominici, Mama Kader