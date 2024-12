Bonus pendolari: rimborso del 20% per tutti gli abbonati delle 14 linee regionali toscane

utti i possessori di abbonamenti ferroviari relativi al mese di ottobre 2024 hanno diritto a un bonus pari al 20% del costo. La notizia arriva direttamente dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli.

Il bonus per tutti gli abbonati

“Il cosiddetto bonus pendolari – spiegano Giani e Baccelli – è valido per gli abbonati di tutte le quattordici linee regionali. Abbiamo mantenuto la promessa fatta pochi giorni fa, quando abbiamo denunciato i gravi ritardi su otto delle linee regionali, decidendo di estendere il rimborso a tutti gli abbonati della Toscana, indipendentemente dall’indice minimo di affidabilità”.

Gli utenti con abbonamenti mensili di ottobre 2024 possono usufruire del bonus in due modi:

Presentarsi in biglietteria per ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto del prossimo abbonamento. Compilare il modulo di richiesta rimborso disponibile sul sito di Trenitalia e inviarlo via email.

Le richieste possono essere inoltrate entro il 31 gennaio 2025.

Le linee ferroviarie interessate

Il bonus si applica agli abbonati delle seguenti linee regionali:

Firenze – Arezzo – Chiusi (Roma)

Firenze – Pisa – Livorno

Firenze – Empoli – Siena

Firenze – Pistoia – Lucca – Viareggio

Firenze – Borgo San Lorenzo – Faenza (via Vaglia)

Firenze – Borgo S.L. (via Pontassieve)

Pisa – Lucca – Aulla

Tirrenica Nord (Genova) La Spezia – Pisa

Prato – Bologna

Siena – Chiusi

Siena – Grosseto

Porrettana

Pisa – La Spezia

Pontremolese

Prossimi passi per migliorare il servizio

“Stiamo lavorando per implementare le misure annunciate – conclude l’assessore Baccelli – tra cui incontri con i comitati dei pendolari, tavoli con Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, e confronti con gli amministratori locali. L’obiettivo è individuare soluzioni concrete per evitare il ripetersi dei disagi vissuti a ottobre”.

Un sostegno concreto ai pendolari e un impegno per migliorare la qualità del servizio ferroviario regionale