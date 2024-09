Al Teatro Petrarca di Arezzo consegnati i premi “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico”

Consegnati i riconoscimenti alle aziende eccellenti del territorio

Arezzo, Teatro Petrarca – Durante una cerimonia pubblica tenutasi al Teatro Petrarca di Arezzo, sono stati assegnati i premi “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico 2024”. Presenti all’evento le autorità cittadine e i rappresentanti delle associazioni economiche di categoria. I premi sono stati conferiti ad imprenditori e aziende della provincia di Arezzo che si sono distinte in cinque categorie: internazionalizzazione, imprenditoria femminile, innovazione – impresa digitale 4.0, impegno imprenditoriale e giovani imprenditori.

Il riconoscimento all’eccellenza imprenditoriale

“Con il Premio Fedeltà al Lavoro e allo Sviluppo Economico, giunto alla sua 40esima edizione,” ha dichiarato Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, “vogliamo celebrare l’impegno e la capacità di aziende e imprenditori del territorio che si sono distinti per l’ingegno o per la capacità di presidiare i mercati internazionali.” Guasconi ha poi sottolineato l’importanza del ruolo delle 8.400 imprese femminili e delle 2.500 imprese giovanili della provincia, premiate in specifiche categorie per il loro contributo allo sviluppo sostenibile e inclusivo.

Un sistema economico vitale

“Dal 1952,” ha aggiunto il Segretario Generale della Camera di Commercio, Marco Randellini, “questo premio valorizza il ‘fare impresa’ nella nostra provincia. La premiazione di 40 aziende quest’anno rappresenta il riconoscimento dell’intero sistema imprenditoriale aretino, composto da oltre 35.000 imprese con quasi 116.000 occupati. Un sistema che va dalle grandi imprese esportatrici alle piccole realtà artigiane, accumunate da passione e dedizione.”

Le aziende premiate

Di seguito, le aziende premiate nelle varie categorie:

Impegno imprenditoriale

La Tana degli Orsi di Maglioni Simone e C. Snc F.lli Bonci Srl Macelleria Sani di Sani Luciano e Mauro Snc Autoelettrica Mariani Srl – Unipersonale Centro Spesa di Ferrini S. & C. Snc Impresa Edile Stradale Magini Srl Polistamp Infissi Srl Verdalbero di Baggiani Società Agricola S.S. Sbragi Donato Srl Società Agricola Podere della Civettaja di Vincenzo Tommasi, Lucia Stefani e Alessio Puccini S.S. Azienda Agricola Ciuffi Simone

Innovazione – Impresa Digitale 4.0

Ultra System Srl Securshop Srl Gruppo Frangipani Srl Azienda Agricola Paola Brutti Bioluxory di Volpi Gianmaria

Imprenditoria Femminile

Les Lunettes di Castelluzzo Sabrina Lei di Zanfir Maria Carmen La Montagna Cortonese Soc. Cooperativa Mamanui di Valentini Adelaide Le Palaie di Bruni Rita Tavernelli Eleonora di Rossi Stefano e C. Snc Società Agricola Pierini Fausto e Segiet Daria Joanna S.S. Azienda Agricola Faggeto di Acquisti Leda

Imprenditoria Giovanile

Minozzi Snc di Niccolò, Carlo Alberto Minozzi e Luigina Martinelli Maker House Srl Ati’ Impianti Elettrici di Marullo Salvatore Dolce Forno 2.0 di Angori Sofia Appare Srl Baldetti Alfonso Società Agricola S.S. Mwd Sas di Matteo Maritan & C. Società Agricola Lo Spaventapasseri S.S. Miele San Marco di Roberto Marchesini

Internazionalizzazione

La Scultura di Roggi Srl Uomo Più Italia Srl Moretti Elia Tenuta Sette Ponti Società Agricola Srl Fantasy Srl Il Carnasciale Srl Società Agricola Azienda Agricola Tosi di Marco Conigliaro Sas Società Agricola

La serata si è conclusa con applausi e congratulazioni agli imprenditori premiati, simbolo di un territorio che continua a crescere e innovare.