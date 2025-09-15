24 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 15, 2025
Arezzo inaugura il 1° Festival dell’Innovazione Urbana: due giorni per immaginare la città del futuro

Due giorni di incontri e dibattiti alla Casa dell’Energia per discutere servizi all’infanzia, sostenibilità e sviluppo economico

Servizi educativi, sviluppo economico e sostenibilità: sono questi i temi centrali del 1° Festival dell’Innovazione Urbana, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre alla Casa dell’Energia di Arezzo. Presentato questa mattina in conferenza stampa, l’evento nasce come spazio di confronto aperto a cittadini, istituzioni, imprese e realtà culturali, con l’obiettivo di esplorare le sfide e le opportunità che definiscono il futuro delle città.

La due giorni prevede incontri, dibattiti e approfondimenti con ospiti provenienti dal mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Tra gli argomenti in programma ci saranno i servizi per l’infanzia, il ruolo delle imprese nella promozione dell’occupazione femminile, l’importanza della formazione per lo sviluppo economico del territorio, l’uso di nuove tecnologie come i digital twin per la gestione urbana e le esperienze di sostenibilità legate alle comunità energetiche.

Tra gli interventi attesi figurano Elena Bonetti, già ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, l’imprenditrice Maria Claudia Sanarelli, Luca Coppoloni, esperto di innovazione tecnologica, Andrea Tavarnesi, sindaco di Civitella in Valdichiana, e Saverio Lapini, fondatore di Ollum. A dialogare con loro giornalisti e professionisti locali, offrendo una pluralità di prospettive sul futuro urbano.

Il Festival è promosso da Scelgo Arezzo, Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni, Noi Oggi per Domani, Azione, +Europa e Drin Drin. L’evento inizierà venerdì 19 settembre alle ore 17.45 e proseguirà sabato 20 settembre dalle 9.45 presso la Casa dell’Energia, in via Leone Leoni 1.

