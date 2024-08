Castelfranco di Sopra: più facile multare che sostenere cantafavole per bambini

Benvenuti a Castelfranco di Sopra, dove gli artisti che portano gioia ai più piccoli vengono premiati… con una bella multa!

È quanto accaduto durante uno spettacolo di cantafavole per bambini, quando il Comune ha deciso di non patrocinare né finanziare l’evento, ma di fare cassa multando l’artista che, intento a scaricare la strumentazione, ha “osato” sostare in ZTL.

Un ringraziamento speciale va al Comandante dei Vigili del Comune per aver prontamente punito chi cerca di portare un po’ di magia ai bambini.

Un messaggio chiaro: non solo l’arte e la cultura non meritano sostegno, ma, se possibile, possono essere anche tassate!

Complimenti per l’impegno nel tutelare le casse comunali… e per aver insegnato ai più piccoli che, in fondo, fare il proprio lavoro per il bene comune può costare caro, specialmente se di mezzo ci sono divieti e multe.

Siamo sicuri che il Comune continuerà a dare il buon esempio, magari colpendo il prossimo evento per bambini, perché nulla dice “benvenuti” come una contravvenzione!