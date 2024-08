Richiesta di rettifica dall’Amministrazione Comunale di Castelfranco Piandiscò

RETTIFICA

In merito all’articolo recentemente pubblicato da questo giornale, l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Piandiscò smentisce categoricamente le informazioni riportate, ritenendole false e diffamatorie.

Nello specifico, l’Amministrazione Comunale chiarisce quanto segue:

Assenza di Richiesta di Patrocinio: Contrariamente a quanto riportato nell’articolo, nessun patrocinio è stato richiesto all’Amministrazione Comunale, e quindi nessun patrocinio è stato negato.

Informazioni False: Le affermazioni riguardanti presunti comportamenti o decisioni dell’Amministrazione sono prive di fondamento. Non è noto chi sia la persona citata nell’articolo come “millantatore”.

Chiarezza sull’Applicazione delle Multe: Le multe vengono emesse esclusivamente a coloro che non rispettano i divieti in vigore, senza alcuna eccezione o favoritismo, come avviene per tutti i cittadini.

Alla luce di queste precisazioni, l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Piandiscò richiede la pubblicazione immediata di una rettifica che chiarisca la verità dei fatti.

In assenza di tale rettifica, l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere con le azioni legali necessarie a tutelare la propria immagine e reputazione.

Amm.ne Comunale di Castelfranco Piandiscò

