Precisazioni sul cantafavole multato a Castelfranco di Sopra

A seguito del nostro recente articolo sul cantafavole multato durante uno spettacolo per bambini, riceviamo alcune precisazioni da parte di Silvia Solcia, rappresentante del circolo Arci Perini di Castelfranco di Sopra.

Nel nostro pezzo, basandoci su quanto indicato dall’artista, abbiamo riportato che l’evento non aveva ricevuto il patrocinio del Comune, insinuando una mancanza di supporto da parte dell’amministrazione. Tuttavia, come ci è stato comunicato, l’evento non era patrocinato semplicemente perché il circolo Arci organizzatore non ha avanzato richiesta di patrocinio al Comune.

Per quanto concerne la multa inflitta all’artista, Silvia Solcia non si esprime nel merito della sanzione ma ci invita a correggere le informazioni per garantire una rappresentazione accurata dei fatti.

Ringraziamo Silvia Solcia per il chiarimento e provvediamo alla rettifica, confermando il nostro impegno a riportare notizie corrette e prive di fraintendimenti.