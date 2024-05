Incidente tra auto e moto sulla SR 69 a Laterina: motociclista ferito

Alle ore 18.00 di oggi, la centrale operativa del 118 di Arezzo è intervenuta per un grave incidente tra un’auto e una moto lungo la Strada Regionale 69, in località Laterina.

Il motociclista coinvolto, un uomo di 34 anni, è stato prontamente soccorso e trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale La Gruccia.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Valdambra, che ha fornito le prime cure al ferito, insieme alle forze dell’ordine che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi del caso.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di stabilizzare il motociclista e trasferirlo in ospedale per ulteriori cure.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, causando rallentamenti nel traffico della zona.