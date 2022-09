90′ + 5′ – L’Arezzo supera in rimonta il Follonica Gavorrano 2-1.

90′ + 2′ – Pattarello manda nel corridoio Diallo che entra in area ma non inquadra la porta.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

84′ – Entra Polvani per Damiani, Lazzarini sale in mediana.

76′ GOL AREZZO: Diallo va via di prepotenza ad Ampollini e serve al centro dove Convitto raddoppia.

75′ – Entra Diallo per Boubacar.

73′ – Pattarello ci prova dal limite, palla fuori di un soffio.

72′ – Balla la difesa amaranto sull’incursione di Polo, Trombini e Risaliti però fanno buona guardia.

69′ – Lancio perfetto di Bianchi per Convitto che serve Zona, il controllo del terzino però termina sul fondo.

67′ – Convitto tenta il tiro a giro, pallone deviato in angolo.

64′ – Boubacar ruba palla a Ampollini, evita Dierna ma calcia a lato.

61′ – Esce Poggesi per Zona.

60′ GOL AREZZO: Pericolini arriva sul fondo e mette dietro per Pattarello che pareggia.

55′ – Gavorrano arroccato in attesa del contropiede, per l’Arezzo tanto possesso palla ma difficoltà nel trovare un varco in cui colpire.

54′ – Esce Castiglia per Bianchi.

51′ – Esce Giunta per Menghi. Il Gavorrano adesso cerca di perdere tempo in ogni occasione.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Esce Gaddini per far posto a Convitto.

45′ + 3′ – Termina qui il primo tempo con l’Arezzo sotto di un gol.

45′ – Tre minuti di recupero.

40′ – Settembrini colpisce in pieno l’incrocio dei pali.

39′ – Numero di Pattarello che va via un avversario e viene atterrato al limite da Barlettani, poi ammonito.

37′ – Cross di Pattarello, Gaddini e Bouacar non ci arrivano di un soffio.

32′ – Prova a reagire l’Arezzo: tacco di Boubacar, Settembrini lo lancia e Boubacar prova con un diagonale insidioso a mettere il pallone sul secondo palo non trovando lo specchio della porta.

25′ GOL FOLLONICA GAVORRANO: lancio da dietro per Marcheggiani che evita Lazzarini. L’attaccante va al tiro contrastato da Lazzarini, la deviazione inganna Trombini con il pallone che entra in porta. Gavorrano in vantaggio alla prima occasione.

19′ – Pattarello va via in velocità e mette al centro dove Gaddini è anticipato da un avversario.

14′ – Gavorrano pericoloso su calcio d’angolo, l’Arezzo parte in contropiede e Boubacar dal limite impegna Ombra che alza sopra la traversa.

10′ – Partita a dir poco combattuta e segnata anche da interventi decisi da una parte e dell’altra.

1′ – Inizia la partita.

Confermati gli schieramenti. Bel colpo d’occhio in Curva Minghelli con una coreografica che celebra i 99 anni dalla fondazione del club amaranto.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 23 Pericolini, 17 Lazzarini, 4 Risaliti, 15 Poggesi (16′ st 20 Zona); 8 Settembrini, 21 Castiglia (9′ st 5 Bianchi), 18 Damiani (39′ st 6 Polvani); 10 Pattarello, 9 Boubacar (30′ st 19 Diallo), 11 Gaddini (1′ st 7 Convitto).

A disposizione: 22 Viti, 3 Lorenzini, 13 Bruni, 14 Forte.

Allenatore: Paolo Indiani.

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): 22 Ombra; 20 Macchi (23′ st 17 Battistelli), 5 Dierna, 27 Ampollini, 3 Fremura; 21 Barlettani, 6 Del Rosso (37′ st 24 Discepolo)), 19 Giunta (6′ st 4 Menghi) 11 Lo Russo (16′ st 7 Mugelli), 32 Marcheggiani (25′ st 9 Polo), 10 Khribech.

A disposizione: 1 Blundo, 77 Turini, 23 Diana, 66 Lepri.

Allenatore: Marco Bonura.



ARBITRO: Nicolò Rodigari di Bergamo (Giovanni Boato di Padova – Thomas Storgato di Castelfranco Veneto).

RETI: pt 25′ Marcheggiani; st 15′ Pattarello, 31′ Convitto.

Note – Spettatori: 2.012 (1.182 paganti + 830 abbonati). Recupero: 3′ + 5′. Angoli: 7-6. Ammoniti: pt 27′ Settembrini, 39′ Barlettani; st 7′ Khribech, 13′ Ombra, 18′ Marcheggiani, 38′ Trombini.