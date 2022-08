La Carrarese supera in rimonta l’Arezzo per 3-1

90′ – La partita termina qui.

86′ GOL CARRARESE: deviazione vincente di testa in area all’interno dell’area piccola per la Carrarese che va sul 3-1.

81′ – Ultimi minuti di gioco, squadre lunghe in queste battute finali.

75′ – Bruni di testa sfiora il pari.

71′ GOL CARRARESE: i padroni di casa la ribaltano con la punizione di Cerretelli.

70′ – Punizione per la Carrarese dal limite dell’area.

65′ – Si fa sentire la stanchezza.

62′ – Traversa colpita da Coccia.

60′ – girandola di cambi tra le fila dell’Arezzo.

57′ – Altra occasione per i carrabili che con lo stesso copione sfruttato in occasione del pari vanno vicini al raddoppio.

51′ GOL CARRARESE: lancio da dietro, Lorenzini viene scavalcato e la Carrarese mette al centro da quella parte un pallone comodo per il tocco a due passi dalla linea di porta di Giannetti.

46′ – Nessun cambio nel corso dell’intervallo tra le fila dell’Arezzo.

45′ – Arezzo avanti 1-0 alla fine del primo tempo.

39′ GOL AREZZO: Diallo finalizza al termine di un contropiede con un destro preciso da fuori area.

38′ – Falsettini decisivo con i piedi in uscita. Si fa vedere la Carrarese adesso, Arezzo

35′ – Doppio intervento decisivo di Bruni che salva i suoi.

31′ – Cross di Pattarello, Diallo stretto tra due avversari in area non riesce a dare forza al colpo di testa.

27′ – Diallo riceve in area, tiro potente anche se il numero 19 non trova la porta.

26′ – Bianchi addomestica il pallone sulla trequarti, evita un avversario ma il tiro è debole. Buona giocata comunque del centrocampista amaranto.

15′ – Primo quarto d’ora giocato su buoni ritmi. Poche emozioni fin qui. Arezzo impegnato nel cercare di colpire manovrando palla a terra, Carrarese pericolosa in due frangenti ma la difesa amaranto si salva.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

CARRARESE (3-5-2): 1 Rovida; 5 D’Ambrosio, 6 Marino, 3 Imperiale; 2 Gemignani, 10 Della Latta, 8 Mercati, 4 Schiavi, 7 Coccia; 9 Giannetti, 11 Energe.

Entrati: 12 Ratti, 13 Grassini, 14 Andreoli, 15 Rota, 16 Folino, 17 Pasciuti, 18 Samele, 19 Cerretelli, 20 Bramante.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

AREZZO (4-3-3): 1 Falsettini (15′ st 22 Viti); 15 Poggesi (15′ st 20 Zona), 17 Lazzarini (39′ st Di Gregorio), 13 Bruni, 3 Lorenzini (15′ st 23 Pericolini); 8 Settembrini, 21 Castiglia (15′ st 18 Damiani), 5 Bianchi (30′ st 25 Dema); 7 Convitto (30′ st Zhupa), 19 Diallo (15′ st 9 Boubacar), 10 Pattarello (30′ st 11 Gaddini).

A disposizione: 12 Di Furia, 4 Risaliti.

Allenatore: Paolo Indiani.

RETI: pt 39′ Diallo; st 6′ Giannetti, 26′ Cerretelli, 41′ gol Carrarese.